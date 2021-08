Vaccinazioni anti covid: libero accesso per tutti questo weekend al Pala Ponti

Semplificare, per facilitare l’adesione alla campagna vaccinale. E’ per questo che l’Azienda USL di Parma propone un fine settimana di libero accesso – quindi senza prenotazione – per chi vuole sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus. Per vaccinarsi sabato 28 e domenica 29 agosto, dalla 8 alle 18, è sufficiente presentarsi al centro vaccinale Pala Ponti di Moletolo a Parma.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini dai 12 anni in su, che devono ancora ricevere la prima somministrazione. Sono disponibili, per ciascuna giornata, 500 dosi di Comirnaty di Pfizer-BioNTech. Saranno vaccinati i cittadini in base al loro ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle disponibilità. Grazie alla collaborazione di Assistenza Pubblica e Auser, numerosi volontari saranno presenti nel fine settimana per garantire il servizio di accoglienza.

“Proponiamo questa offerta vaccinale per tutti senza prenotazione per semplificare al massimo l’accesso alla vaccinazione, partendo dal più grande dei nostri centri, quello di Parma a Moletolo – afferma Anna Maria Petrini, commissaria straordinaria dell’AUSL di Parma – Mi rivolgo a coloro che ancora non lo hanno fatto: cogliete questa opportunità o prenotate l’appuntamento per vaccinarvi, a tutela della vostra salute e di quella dell’intera comunità”.

CHI PUO’ ADERIRE

I cittadini dai 12 anni in su, che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino. Possono presentarsi anche coloro che hanno già fissato l’appuntamento per i giorni successivi.

COSA OCCORRE

Il giorno della vaccinazione, quindi sabato 28 o domenica 29 agosto, i

maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.

SEMPRE ATTIVO IL LIBERO ACCESSO PER I 12-19ENNI

Continua l’offerta vaccinale senza prenotazione per i giovanissimi nei centri dell’AUSL a Parma, Langhirano, Vaio e Borgotaro secondo i calendari con le aperture disponibili nel sito www.ausl.pr.it. Il libero accesso è consentito solo per i 12-19enni che iniziano il ciclo vaccinale, quindi per la somministrazione della prima dose. Con l’obiettivo di gestire al meglio le dosi di vaccino, i ragazzi e le ragazze sono invitati a presentarsi al centro vaccinale almeno 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

CONTINUA L’OFFERTA LAST MINUTE

Tutti i giorni, dalle 19 alle 23.59, è possibile registrarsi al link attivo nel sito www.ausl.pr.it, in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, poi su “Last minute”. E’ garantito l’appuntamento entro le 24 ore successive alla registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di arrivo delle candidature. Le vaccinazioni sono somministrate nei centri vaccinali dell’AUSL a Parma, Vaio, Langhirano e Borgotaro, in base al calendario delle attività (disponibili nel sito www.ausl.pr.it).

APERTE LE PRENOTAZIONI

Per coloro che preferiscono prenotare l’appuntamento, è sempre possibile farlo: al numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, agli sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup e tramite servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.