Addio a Flavio "Kampah" Campagna, l'artista-regista che da Parma ha conquistato il mondo

"Kampah è piu’ della carne e delle ossa morte oggi , Kampah è un’idea, un sogno sognato e realizzato, Kampah è un’avventura che non ti aspettavi, una sfida vinta e una da affrontare. Kampah è un concetto, un ideale e come tale non muore ma vive nelle persone che, come noi, l’hanno conosciuto. Vive dentro di noi, con noi, non ci abbandona. Ci ricorda che l’impossibile e’ possibile, che la vita vale solo se vissuta fino in fondo come ha fatto lui."

E' con queste parole che il fratello Gino ha annunciato la morte di Flavio "Kampah" Campagna, l'artista, il creativo, uno dei pionieri della motion graphics televisiva, eccentrico, trascinante e geniale.

Aveva vinto un EMMY Award per la regia di una sigla per la ABC Television; e la sua pubblicità della Cherry Coke è entrata nella collezione permanente del MOMA “Museum of Modern Art of New York”.

La redazione della Gazzetta di Parma si stringe in un abbraccio ai familiari.