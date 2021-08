Ruba al distributore di bevande di un'azienda: denunciato

Proseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma. Ieri è toccato ai militari della Compagnia di Parma predisporre un dispositivo rinforzato finalizzato al controllo del centro e delle aree più sensibili della città per prevenire e reprimere furti e rapine, contrastare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Al termine sono state identificate più di 100 persone, controllati numerosi veicoli, elevate 5 contravvenzioni al codice della strada, sequestrate varie dosi di eroina e marijuana, e segnalate tre persone alla Prefettura, quali assuntrici di droga.

Non sono mancati interventi e denunce:

- in Strada della Cisa è stato controllato un 34enne pregiudicato gravato da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma per 3 anni a decorrere dal 2019. L’uomo è stato denunciato per inosservanza delle disposizioni;

- in Pilotta è stato identificato e denunciato un cittadino senegalese di 47 anni, già gravato da precedenti, irregolare sul territorio italiano, per non aver ottemperato all’obbligo di espulsione. L’uomo ha cercato di opporsi ai militari della stazione di Parma Centro e e per questo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

- a San Pancrazio, i militari della stazione hanno denunciato per furto aggravato un cittadino moldavo di 26 anni. L’uomo è ritenuto responsabile di un furto all’interno di una azienda, dove era entrato forzando la serratura per rubare il denaro presente all’interno di un distributore di bevande.