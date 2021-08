"Le donne afghane esistono": e alle 10.30 Parma porta in piazza la loro voce

Sabato 28 agosto, al grido di “Le donne afghane esistono – Together we stand” tante associazioni parmigiane e singole e singoli saranno in piazza a favore delle donne e delle bambine dell’Afghanistan, nuovamente sotto la morsa della repressione da parte dei talebani.

L'appuntamento è in Piazza Garibaldi ( lato Comune) alle 10,30, "a fianco delle donne afghane soffocate dal regime fondamentalista talebano

Porteremo i nostri volti e le nostre parole associazione per associazione, cartelloni e ciò che ci sembrerà più opportuno:

per esprimere solidarietà ma anche indignazione,

per chiedere con i Comuni della Provincia di Parma corridoi umanitari così indispensabili (seppure una goccia nel mare...)

per condividere istanze e proposte a favore dell'Afghanistan che resiste per le libertà, soprattutto per quella delle donne

Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa per muovere braccia gambe cuori e intelligenza come associazioni e partiti, insieme a giovani, a uomini e donne di tutto il mondo che si riconoscono in un' economia giusta, disarmata e con le donne protagoniste quale è lo spirito della Economy of Francesco, dando voce e volto alle donne e bambine (e uomini) afghane schiacciate dall'assurdo regime talebano

“Le afghane sono di nuovo schiave, private dei loro diritti e delle loro libertà, anche se con coraggio, nelle strade di Kabul continuano a lottare per i loro diritti al grido di ‘Sostenete la nostra voce! Non ci fate sparire. Mondo, riesci a sentirci?’”."