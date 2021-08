Il ministro Patuanelli a Parma il 1 settembre (Cibus)

Bologna, Parma e Modena nell’agenda del ministro delle Politiche agricole alimentare e forestali, Stefano Patuanelli che si recherà due giorni in Emilia Romagna per incontrare le aziende agroalimentari del territorio e partecipare ad una serie di eventi in programma a Cibus. Lo fa sapere in una nota il ministero di via XX Settembre, precisando che il 31 agosto alle ore 18 a San Lazzaro di Savena (Bo) il ministro incontrerà la presidenza di Coprob, Cooperativa produttori bieticoli, cui seguirà l’incontro con 50 dirigenti delle aziende delle filiere agroalimentari dell’ortofrutta, del vino e del latte presso Confcooperative.

Il primo settembre alle ore 13 alla Fiera di Parma-Cibus Patuanelli chiuderà con un intervento il Panel II - Il ruolo della distribuzione e della finanza per le Indicazioni Geografiche. Dopo la visita dei padiglioni, alle ore 15, aprirà l'evento «L'informazione nutrizionale in Europa fra rischi e opportunità» organizzato da Confagricoltura. Lasciata la Fiera, Patuanelli chiuderà la visita in Emilia-Romagna partecipando alle ore 18.30 alla Festa dell’Unità di Modena, intervenendo al panel «Agricoltura: tra reddito, innovazione e sostenibilità ambientale».