Ruba un cellulare da un'abitazione e scappa: arrestato dai poliziotti un 23enne gambiano

Ieri intorno alle 10, la polizia ha arrestato un cittadino gambiano ventitreenne autore di un furto in abitazione.

Il gambiano, approfittando di una impalcatura eretta per il restauro di un appartamento in via Nuoro, ha fatto accesso all’interno di un immobile al secondo piano della struttura ove la proprietaria aveva lasciato aperta la finestra per far circolare l’aria.

Introdottosi all’interno dell’appartamento, lo straniero si è fatto subito notare dalla padrona di casa e, dopo aver compreso di essere stato visto, si è dato alla fuga portando con se il cellulare della vittima e il relativo caricabatteria.

Avvisata immediatamente la Sala Operativa della Questura, giungevano sul posto due volanti che da subito hanno intercettato nelle immediate adiacenze dell’immobile uno straniero avente le medesime caratteristiche descritte dalla vittima: carnagione scura, esile ed indossante una t-shirt scura.

Gli operatori hanno bloccato subito il soggetto e dopo averlo perquisito gli hanno trovato addosso il cellulare corrispondente alle descrizioni date dalla persona offesa e con una foto di quest’ultima come screen saver.

Inoltre, il gambiano teneva nascosto in tasca un orologio di valore del quale non ha saputo dare contezza.

Per queste ragioni, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato in abitazione e deferito altresì all’autorità giudiziaria per la ricettazione dell’orologio.