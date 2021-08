Traffico in tilt in A1 fra Fidenza e il bivio con la A15 in direzione Sud per un incidente: in tre al pronto soccorso

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e il bivio con la A15 Parma-La Spezia, in direzione di Bologna, il traffico è rimasto bloccato per circa mezzora per un incidente avvenuto al km 95 che ha visto il coinvolgimento di 4 auto di cui 1 ribaltata. Tre persone sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.



Ora il traffico si è sbloccato ma si registrano 5 km di coda a partire da Fiorenzuola, code anche in direzione opposta per curiosi.

In alternativa, consigliamo per chi è diretto verso Bologna di uscire a Fidenza e dopo aver utilizzato la statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Parma sulla A15.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari oltre che la polizia stradale di Parma.