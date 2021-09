Al via il 13 ottobre i lavori per la realizzazione della cassa di espansione del Baganza

Partiranno il prossimo 13 ottobre, anniversario della disastrosa alluvione che colpì Parma nel 2014, i lavori per la realizzazione della cassa di espansione lungo il torrente Baganza a Casale di Felino. I lavori, costo complessivo 79 milioni, sono stati affidati all’Associazione temporanea d’Impresa (Ati) 'Strabag - Costruzioni Edili Baraldini Quirinò - che si è aggiudicata la maxi-gara europea dal valore complessivo di 68 milioni - e interesseranno un’area di 8,6 ettari nei comuni di Parma, Collecchio e Sala Baganza.



Il cantiere durerà in tutto quattro anni e mezzo e permetterà di creare un invaso in grado di contenere sino a 4 milioni 700 mila metri cubi di acqua con quattro paratie di regolazione e argini alti sino a 16 metri.

Si tratta, ha ricordato Irene Priolo, presidente del Comitato di Indirizzo AIPo e assessore regionale dell’Emilia-Romagna alla sicurezza territoriale, «del progetto economicamente più rilevante programmato della regione e, storicamente, il più importante di sempre dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Ora avanti tutta per tenere i tempi fissati dal cronoprogramma e ultimare le opere nei termini previsti: è un impegno che perseguiremo con grande attenzione, perché ne va della sicurezza del territorio e di chi lo vive».