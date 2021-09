Pugni e calci per tentare di rubare il Rolex a un 50enne a Corcagnano: arrestato. Si cerca il complice

Era entrato in azione con un complice il 5 maggio scorso. Intorno alle 19, era entrato in un cortile privato a Corcagnano fingendo di dover chiedere indicazioni a un 50enne che era appena rientrato a casa e stava smontando dall'auto dopo aver parcheggiato.

La vittima aveva fatto appena in tempo a notare la presenza di un secondo individuo a bordo di uno scooter al di fuori del cancello dell’abitazione, che il giovane davanti a lui ha iniziato a ferrargli calci e pugni nel tentativo di strappargli il Rolex di grande valore che portava al polso.

Il 50enne ha cercato di reagiremo, e a quel punto all'aggressione si è unito anche il complice: altri calci e pugni da cui l’uomo però ha continuato a difendersi riuscendo a far desistere i due rapinatori, costretti alla fuga in scooter.

Il giorno seguente, il 50enne parmigiano, che nonostante le lesioni riportate non aveva ritenuto opportuno recarsi al Pronto Soccorso, ha sporto denuncia in Questura, facendo partire le indagini.

Nel corso delle quali lo scambio info-investigativo con le altre Squadre Mobili ha permesso di appurare che 1 maggio il duo aveva tentato la rapina a Rimini. In quella circostanza i due rapinatori erano stati ripresi nelle fasi precedenti e successive all’azione da alcune telecamere di video sorveglianza presenti nella zona. I fotogrammi ritraenti gli autori sono stati acquisiti dalla Squadra Mobile di Parma, che li ha mostrati al 50enne parmigiano. Uno dei due uomini è stato riconosciuto con certezza. A quel punto, per arrivare alla identificazione dell’autore, i fotogrammi sono stati inviati alle varie Squadre Mobili. Ed è stato il personale di quella di Napoli a identificare Antonio Capo, 36 anni, di Napoli. L'uomo è stato rintracciato nel pomeriggio del 30 agosto, e arrestato per il reato di concorso in tentativo di rapina. E ora si trova nel carcere di Napoli – Poggioreale.E ora si cerca il complice.