Torna «Parco in Festa»: due giorni di cucina, musica, sport e amicizia 

Torna, sabato e domenica Parco in Festa, la due giorni organizzata in via Pelicelli dal Centro Giovani Montanara e dal Circolo Minerva. Sarà l’occasione per ritrovarsi, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, e riassaporare un po’ di normalità. Una normalità fatta di musica dal vivo, sport e buon cibo.

«Questa è la decima edizione - spiega Luca Oppici, educatore del Gruppo Scuola -. Per il Montanara è ormai una tradizione di inizio settembre. L’idea è nata da due realtà radicate sul territorio che da diversi anni lavorano insieme per il quartiere: il Centro Giovani, che si occupa di servizi educativi, e il Circolo Minerva. L’obiettivo è animare la comunità, creare momenti di socializzazione mettendo al centro la creatività giovanile, quella dei ragazzi che frequentano il centro e suonano nella sala prove intitolata a Emiliano Fontana».

La due giorni prenderà il via sabato alle 16,30 con la decima edizione della Montanara Kids, la gara non competitiva riservata ai piccoli runner. Alle 19,30 la serata si animerà con musica dal vivo e cena sotto le stelle (prenotazione obbligatoria, 0521-963773 e 338-7770768). Per l’accesso all’area della festa è richiesto il Green pass. Domenica l’appuntamento è alle 9,15 con la Montanara Running, gara su strada competitiva, 10 km, certificata regionale. La festa proseguirà nell’area del Centro Giovani con torta fritta e salumi a pranzo e a cena (anche da asporto) e, alla sera, il dj set. Il ricavato della due giorni sarà utilizzato per finanziare azioni educative dedicate ai ragazzi del quartiere.