Calci e schiaffi alla compagna incinta: per il 34enne violento allontamento da casa e divieto di avvicinamento

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno eseguito nei confronti di un 34enne italiano un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione e del divieto di avvicinamento, emessa dal GIP del Tribunale di Roma.

L’ordinanza trae origine dalla denuncia presentata dalla convivente dell’uomo che la sera del 27 agosto è stata aggredita con calci e schiaffi. La donna, per sottrarsi alle violente percosse che le hanno procurato ecchimosi al viso ed in altre parti del corpo, è fuggita in strada chiedendo aiuto a dei passanti. Immediatamente è giunta una pattuglia dei Carabinieri di Roma che hanno avvisato il 118.

La donna, in stato interessante, è stata portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 21 giorni. Il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, sulla base delle dichiarazioni raccolte dai vicini della coppia, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione e del divieto di avvicinamento a carico del 34enne che nel frattempo si è trasferito a Parma.