La richiesta di soccorsi è arrivata poco prima delle due della notte e l'ambulanza inviata dal 118 è subito partita verso piazzale Santa Croce. E' lì che un'auto è finita - per cause ancora in via d'accertamento - contro un albero.

Un impatto violento nel quale il conducente ha riportato diversi traumi. E' stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità.

Foto d'archivio