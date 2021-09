Consegna ai carabinieri la cocaina nascosta nel forno del negozio. Ma il cane antidroga scova altre dosi: arrestato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna hanno predisposto un servizio antispaccio. In particolare a Parma, a seguito di attività informativa ed investigativa i militari del Nucleo Operativo hanno controllato un negozio di Via Emilia Est gestito da un 42 enne residente in città, perché c'era il fondato motivo di ritenere che all’interno fosse custodita della droga. Prima di iniziare il controllo l’uomo è stato invitato a consegnare eventuale sostanza detenuta.

Dopo un’iniziale reticenza ha prelevato, da un forno nel retrobottega, una scatolina di plastica di colore nero contenente diversi grammi di polvere bianca, che, a seguito di narcotest, è emersa essere cocaina e contestualmente ha detto di non averne altra. I militari, non convinti, hanno utilizzato il cane antidroga che ha rinvenuto altro stupefacente all’interno di un borsello nascosto nel retrobottega. E’stato sequestrato tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi ed un bilancino di precisione.

Il 42enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione Autorità Giudiziaria.

Ulteriori controlli, effettuati a seguito della stessa attività info-investigativa, hanno consentito di denunciare per detenzione ai fini di spaccio a Parma un 33enne trovato in possesso di diversi grammi di marijuana ed a Corniglio un 26enne trovato con due piante di marijuana e diversi grammi di sostanza. Al termine della giornata sono stati segnalati alla Prefettura, quali assuntori diversi giovani trovati in possesso di alcuni grammi di stupefacente.