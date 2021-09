MartiniSPA loves Parma e sostiene il primo festival diffuso: la Guestar Night

Arte, creatività e bellezza sono valori che da sempre contraddistinguono MartiniSPA, l’azienda italiana leader nella produzione di spugne e protagonista nella creazione di accessori per la cura del corpo. Una storia lunga oltre 50 anni, che fonda le proprie origini nel territorio parmense, dove MartiniSPA investe in progetti a supporto dello sviluppo del territorio e alla difesa del patrimonio locale.



Per celebrare il forte legame che unisce l’azienda con la città di Parma, MartiniSPA ha scelto di sostenere Guestar Night, l’iconico evento musicale dedicato ai giovani artisti emergenti della scena musicale italiana. Una serata unica in programma sabato 3 settembre, che vivrà in 9 bellissime location della città con 9 concerti in contemporanea in una sola notte.



Un’iniziativa dall’anima POP proprio come lo spirito di MartiniSPA, che ha sempre contraddistinto le originali spugne e i prodotti del brand. Un legame unico con il mondo dell’arte, che trova massima espressione nell’opera della Sponge Pop Art, il concept creativo studiato in occasione del cinquantesimo anniversario del brand che, attraverso un linguaggio ibrido tra arte e design, racconta l’italianità, la qualità estetica e le funzionalità dei prodotti MartiniSPA.

L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Parma e inserito nel palinsesto di Parma Capitale della Cultura Italiana 20+21 e all’interno del programma attività di Cibus Off, vedrà protagonisti numerosi artisti locali insieme ad una super guestar farà il suo ingresso a sorpresa in una delle location prescelte per l’evento e suonerà insieme al talento fortunato.



«Siamo orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di una serata unica come la Guestar Night. Una festa anzitutto, simbolo di rinascita e ripartenza per la città e per tutti i parmigiani che a lungo hanno atteso questo momento – spiega Fulvio Martini, padron di MartiniSPA – Da sempre la nostra azienda si impegna nel creare e sostenere progetti locali che possano contribuire alla crescita economica e sociale, per una migliore qualità di vita nel nostro amato territorio».

Per info e prenotazioni sul calendario degli eventi: https://guestarnight.it/