«Mio padre cento anni fa tolse il velo alle donne afgane»

«Di tutte le riforme fatte da mio padre cento anni fa non è rimasto nulla. E presto l'Afghanistan sprofonderà di nuovo nel Medioevo. Siamo tutti molto addolorati». Alta, il portamento che tradisce le sue origini regali, lo sguardo fiero, attraversato da lampi di pungente ironia ma anche venato da una malinconia latente, sottile, che cede il passo alla battuta ma non se ne va. Se non fosse stata una principessa, Najia d'Afghanistan poteva essere un'attrice. La bellezza l'ha presa di sicuro più dalla madre, la regina Soraya, che dal padre, re Amanullah Khan. Ma da lui ha ereditato certamente altre doti, come il carisma e la grande lucidità nella visione della politica internazionale.



Un padre che, sembra incredibile, all'inizio del secolo scorso aveva trasformato l'Afghanistan in uno dei paesi più moderni ed emancipati in termini di rispetto dei diritti delle donne e nella politica sociale. Insomma, un Paese da imitare, un esempio anche per la vecchia Europa.

Tutto questo costò caro a re Amanullah e alla sua famiglia: le proteste dei fondamentalisti contro le riforme del re iniziarono presto e degenerarono nella rivolta guidata da un brigante al soldo degli inglesi, che costrinse Amanullah nel 1928 ad abdicare e a cercare asilo in Italia, dove nacque Najia.

E oggi, in un momento così buio per questa nazione caduta nelle mani dei talebani, la principessa Najia rivendica con orgoglio l'eredità del padre, l'uomo che nell'agosto 1919 ottenne l'indipendenza dagli inglesi.



Come cominciò l'opera riformatrice di suo padre?

Appena salito al trono, nel 1919, mio padre non si accontentò delle libertà che consentivano gli inglesi al suo popolo. Non tollerava limitazioni alla propria sovranità, così guidò gli afgani alla vittoria nella Terza guerra d'indipendenza. Due anni fa io e mia sorella India siamo state invitate dal governo afgano al centesimo anniversario di quella vittoria: è stato molto emozionante sentire l'affetto del popolo e alzare la bandiera afgana, la stessa che ora è stata tragicamente sostituita da quella dei talebani.

Cosa accadde dopo aver ottenuto l'indipendenza dagli inglesi?

Il re pronunciò una frase che rimase celebre. Disse: «Ora deponiamo le armi e prendiamo la penna». E iniziò a scrivere la nuova costituzione e il codice civile. Ma per farlo fece venire degli esperti di diritto da altri Paesi, soprattutto dalla Francia e dalla Turchia. Voleva il meglio per il suo popolo.



Quali furono le prime riforme?

Nel 1921 promulgò la prima costituzione afghana, nella quale veniva garantita l'eguaglianza dei diritti a tutti i cittadini del paese senza distinzione di sesso. Per la prima volta i diritti delle donne furono posti al centro dell'attenzione. Il re, insieme alla regina Soraya, mise all'ordine del giorno la questione delle donne in un Paese in cui la società patriarcale e tribale le aveva tenute lontane da qualsiasi forma di diritto. Questo programma di riforme costituì una delle campagne politiche più progressiste di tutta l'Asia, con il fine di migliorare la condizione delle donne in tutto il Medio Oriente.

Anche sua madre, la regina Soraya, fu molto attiva nell'azione di emancipazione femminile...

Sì, lei si occupò soprattutto di istruzione. Fu istituita la scolarizzazione obbligatoria fino alla quinta elementare per maschi e femmine. Nel '21 fu inaugurata dalla regina la prima scuola femminile del Paese. All'inizio c'erano 50 studentesse e dopo due anni erano già 700. Le prime a frequentare la scuola femminile furono proprio le mie sorelle maggiori. La mamma volle che andassero in una scuola pubblica, come tutte le altre bambine. Credo che la mia sia stata l'unica famiglia reale a frequentare una scuola pubblica. Poi il re istituì anche delle borse di studio per mandare i giovani a studiare all'estero ed emanciparsi.



Un precursore anche dell'Erasmus! Ma suo padre è ricordato come il Grande riformatore soprattutto per un fatto eclatante: la «caduta» del velo.

E' vero. Fu abolita l'obbligatorietà del velo e le donne poterono dunque apparire in pubblico a capo scoperto. L'argomento era naturalmente controverso e delicato, ma vi era convinzione nei miei genitori che l'uso del velo fosse un impedimento per l'emancipazione femminile.

Raccontano che nel 1928, su iniziativa della regina, il re dichiarò pubblicamente ad una riunione di donne: «Abbandonate il pardah (velo). Il Corano non lo impone. Le donne delle nostre tribù vivono con il viso scoperto, fate lo stesso». La prima donna a fare questo gesto fu mia madre, la regina Soraya che, durante una folta assemblea, scoprì il suo volto.



E non si fermò qui...

Infatti. Promulgò il codice di famiglia che proteggeva i diritti delle donne e che prevedeva, tra l'altro, il divieto di matrimonio tra un uomo anziano e una giovanissima e il consenso veritiero della donna alle nozze. Inoltre istituì un tribunale a cui le donne che subivano torti, abusi o ingiustizie, potevano rivolgersi per ottenere giustizia e protezione, incoraggiate e sostenute da una associazione (Associazione per la tutela delle donne) patrocinata dalla regina Soraya.

Sorprendente! Lei però non ha mai vissuto in Afghanistan...

No, sono nata a Roma e vivo a Istanbul. Non ho mai desiderato tornare in Afghanistan, anche se è un Paese meraviglioso... Non con un re che non era mio padre.

Che ricordo ha dell'Italia?

L'ho sempre sentita come una patria. L'Italia è la mia patria adottiva. Anche se da bambina non era così... Ricordo che un giorno a scuola, nel periodo fascista, ci diedero un tema da svolgere: si doveva parlare della patria. Io scrissi: «La mia patria non la conosco, non l'ho mai vista... i miei genitori mi hanno mostrato solo qualche fotografia» e l'insegnante lo lesse ad alta voce fra la commozione generale. Piansero tutti.





Quando è andata in Afghanistan per la prima volta?

Nel 1968, quando accompagnai insieme a mia sorella India il feretro di mia madre. Ricordo che appena uscita dall'aeroporto c'era ad aspettarci una miriade di persone. C'era tutta Kabul. Una donna si avvicinò e mi baciò la gonna. Tanto affetto non me l'aspettavo. Allora scrissi una lettera a mia madre: «Avevi ragione a rimpiangere quel Paese. Che montagne meravigliose... E la gente non vi ha dimenticato, siete ancora nei loro cuori».

Sorride, la principessa, dolcemente. E sfoglia l'album di famiglia alla ricerca di quelle montagne che per un attimo, quel giorno, la fecero sentire a casa.