Parco di via Pascal, Campanini (Pd): "Bene la "Catapulta" ma che sia solo l'inizio del recupero"

"Suscita curiosità la catapulta in corso di ultimazione nel Parco di Via Pascal, quartiere Lubiana-san Lazzaro. Un guizzo di fantasia e creatività non guasta, ma va sottolineato che il parco, come più volte abbiamo proposto, avrebbe bisogno di molti altri interventi da parte del Comune: panchine, sedie (i cittadini se le portano da casa...), tavoli, ulteriori giochi per bimbi, area cani, porte da calcio e altre strutture per le attività ludico-sportive. Speriamo che la catapulta sia l'antipasto di tutto ciò che deve essere ancora realizzato".

Sandro Campanini - Consigliere comunale del gruppo Partito Democratico