La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 8, per un principio di incendio in un locale di servizio del reparto di neurochirurgia del Maggiore, al quarto piano. I vigili del fuoco sono sul posto con tre mezzi per spegnere il focolaio e mettere in sicurezza l'area. Ma per fortuna sono bastati pochi minuti e il lavoro di poche unità.

