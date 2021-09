Agriturismo organizzava serate danzanti nonostante il divieto: sorpresi in 200 a ballare assembrati. Locale chiuso per 5 giorni

Sono arrivati sul posto per verificare le lamentele di alcuni cittadini che riferivano di serate danzanti programmate nel fine settimana all’interno di un agriturismo tra Sorbolo Mezzani e Parma, Ed è così che i Carabinieri della Compagnia di Parma e dei Nas sabato sera hanno constatato che i clienti, dopo aver parcheggiato lungo la strada, hanno iniziato ad accedere al locale intorno alle 23. Fino a quando, entrati, hanno trovato circa 200 persone assembrate ed intente a ballare con musica ad alto volume.

Al 69enne, presidente dell’associazione che gestisce l’organizzazione degli eventi, è stata elevata la sanzione amministrativa di 400 euro, per il mancato rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del coronavirus, e la contestuale applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni.