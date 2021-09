Allo Sfiga Festival una L'Ov edition tra... due di picche e frittate - Il programma

Si celebreranno le falene nello stomaco, le dichiarazioni mancate, gli imbarazzi, i due di picche e le frittate.

Ampio spazio sarà dedicato a passioni ed ossessioni di ogni sorta. Dal collezionismo allo sport, dall’arte, al giardinaggio, all’allevamento, alle pulizie: si festeggerà ogni attività perseverata con amore e convinta ostinazione. Saranno previsti corsi di cucina per fare l’autentico brodo di giuggiole, dimostrazioni di smielatura e degustazioni di limonata.

Ecco la terza edizione dello Sfiga Festival al Podere Stuard, L'Ov edition, per la precisione. Appuntamento dal 17 al 19 settembre.

Per proporre performance/bancarelle di artigianato/attività svariatamente sfigate inviare la scheda di partecipazione compilata entro sabato 17 luglio 2021. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza a AVIS – SEZIONE DI SAN PANCRAZIO.

Tutti gli eventi saranno a prenotazione obbligatoria, nel rispetto della normativa antiCovid vigente.

Sarà gradito l’abito… Impadellato!

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

0re 18:00

APERTURA DEL CAMPER DI SFIGAMORE CON ALBERTO GLACE’

Ore 18:15

* PASSIONE SMIELATA: degustazione guidata di mieli. A cura degli Apicoltori di Parma, Modena e Reggio Emilia, con Alessandro Sichel. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

Ore 18:30



SERENATA RIP: stornelli al balcone strappamutande. A cura di Alexis, con Alexis, dirige Alexis.

Ore 19:00

MONOLOGO D’AMORE: storia appassionata tra un idraulico senza scrupoli e una bionda pulzella che avrebbe preferito non capire un tubo. A cura di Elly Contini.

Ore 19:30 / 20:00

VADE RETRO, VASETTO!

Il botulismo è una malattia paralizzante, anche mortale, causata principalmente dalla cattiva preparazione di conserve alimentari e, guarda un po’, l’Italia è al primo posto in Europa per numero di casi e, riguarda un po’, le principali vittime sono studenti fuori sede e gente che si fa le cose in casa. Se qualcuno vi regala un vasetto casalingo alzate le antenne! Oggi vi daremo delle dritte per capire se potete mangiarlo o se va regalato ai vostri haters. A cura di Giovanni Cervi – Valico Terminus

Ore 20:00

APERIL’OV: apericena a luci rosse con le ricette afrodisiache di Chiara Gambarini e Michela Candi. Eventuali variazioni meno osè saranno disponibili per pargoli e anime candide. E’ gradita prenotazione, inviando mail a bioagriturismo@stuard.it

Ore 20:30 / 21:30

APPENDI L’AMORE A UN FILO: sfilata semi – sfigata a un metro di distanza. A cura di Marina Petruzio.

Ore 21:30 / 22:00

BALLANDO SOTTO LE STALLE: performance danzante, elegante e caliente. A cura di ballerini bravi, ancora anonimi.

22:00 – 23:00

MEMORY LANE IN CONCERTINO

ROCK: lasciatevi trasportare dalla carica unica di questi 4 amanti della musica!

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 9:00

L’OV MARATHON: 10 km per chi ama la corsa. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a sfigafestival@gmail.com Quota di partecipazione: 10 euro comprendente kit per la corsa e colazione.

Ore 9:30

* TREKKING NON COMPETITIVO IN PANTOFOLE: 5 km per chi gode il divano. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a sfigafestival@gmail.com Quota di partecipazione: 6 euro comprendente gadget e colazione.

Ore 10:30 -12:30

* SITTING IN L’OV: sediamoci a terra con la Polisportiva Il Gioco per provare il sitting volley.

Ore 11 – 11:30

* PICCOLI PROBLEMI DI CUORE IntervisIta cardiologica per prevenire e curare il mal funzionamento del nostro corazòn. A cura del Dott. Sergio Suma.

11:30 – 12:30

LA POP POSTA DEL KUORE

Prendendo spunto dalle rubriche più becere e scadenti del trash editoriale italiano, l’illustratore Giuseppe Vitale propone un laboratorio di poesia estemporanea con collage di foto e parole tratte da riviste come Novella 3000, Tv Sorrisi e canzoni, Dipiù TV e poche altre chicche. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

Ore 12:30

PRANZO NUZIALE con torta fritta e prodotti locali selezionati dal bioagriturismo Stuard. In collaborazione con AVIS, sezione San Pancrazio. E’ gradita prenotazione, inviando mail a bioagriturismo@stuard.it

14:30 – 15:30

* DANTE SFIGATO: Dante è il compagno di viaggio che nessuno vorrebbe avere; a visitare l’Inferno ci dovrebbero andare solo i più coraggiosi e i forti di stomaco… tutto ciò che Dante non è. Preparatevi a sentire le sgridate di Virgilio! A cura di Lorenzo dei Racconti del Basilisco. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

15:30 – 16:30

CLASSICA PARTITELLA SCAPOLI CONTRO AMMOGLIATI

A cura di Coppa Fantozzi Parma. Per info e prenotazioni: coppafantozziparma@gmail.com Quota di partecipazione: 10 euro comprendente maglia da gioco, fascia elastica di spugna personalizzata e partecipazione alla partita.

16:30 – 17:00

PU’ SFIGHE’ DED’ CSI

Scenette tragico sentimentali in dialetto parmigiano. A cura della compagnia Nuova Corrente. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

17:00 – 18:00

* STORIE STRAMBE: letture ad alta voce per chi le vuole ascoltare. A cura di Vanja Passerini. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

17:00 – 18:00

L’AMORE IN GIOCO: ludografia ragionata per adulti vaccinati. A cura di Beniamino Sidoti. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

18:30 – 19:00

DOVERI CONIUGALI. Con Annalisa Strada e Gianluigi Spini; terzo incomodo Vanja Passerini. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

19:00 – 19:30

GLI AMORI FELICI SONO TUTTI UGUALI. OGNI AMORE SFIGATO E’ SFIGATO A MODO SUO.

Parafrasando Anna Karenina, tristemente nota per le sue potenti sfighe affettive e sentimentali, ci lanceremo in una breve carrellata di sfighe amorose letterarie passando dal melodramma al romanzo contemporaneo, stupendoci, forse, di come si possa scrivere qualcosa di sempre nuovo e originale a partire da un tema così comune e quotidiano. Perché l’amore è un linguaggio universale, che batte il tempo, ma la sfiga gli tiene testa benissimo. A cura di Caterina Bonetti. Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a sfigafestival@gmail.com

19:30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO RICETTE PER ADULTI di Chiara Gambarini e Michela Candi.

21:00

JUDE IN ESIBIZIONE SONORA.

Pirata da sempre. La musica è il suo mare, ha voglia di esplorare, saccheggiare emozioni e donarle. Anima da rocker e penna delicata da inguaribile romantica. La Donna Pirata: ecco chi è Jude!

22:00

* SCOPIAMO, SCOPIAMO, SCOPIAMO! Pulizia collettiva dello spazio della festa con autentiche scope di saggina.

EXTRA:

FILTRI MAGICI a cura di Moreno Ferrari.

SFIGA MARKET: bancarelle di artigianato fatto col cuore.

EVENTI SFIGASTAFF

Per tutta la durata della festa:

- MOSTRA DEGLI INNAMORATI BRUTTI (con possibilità di visita guidata)

- SFIGASHOP con i gadget del festival

- GARA DI MONTATORI DI UOVA

- STAND DELLA LIMONATA BIOLOGICA

- GIOCO DELLE CORNA: più corna collezioni, più premietti ottieni!

- SFINGHER, il social veramente socievole per trovare l’anima gemella.

Lo Sfigafestival rispetta la normativa anti–Covid vigente: per accedere alla manifestazione è richiesta l’esibizione del green pass; è obbligatorio indossare la mascherina negli spazi chiusi e mantenere la distanza di un metro.

*Attività adatte anche ai bambini

Inadeguati di tutto il mondo, unitevi!

Azienda Agraria Sperimentale Stuard Fattoria urbana, sita (non a caso) in Strada Madonna dell’Aiuto 7/a, San Pancrazio, Parma