Mattinata di lunghe code in città e tangenziale a causa di alcuni incidenti. Il primo alle 7.30 fra due auto in viale Villetta. Il secondo poco dopo alla rotatoria di via Mantova, con lunghe code anche sulla via Emilia. E poi la via Emilia Ovest e la tangenziale su cui si sono riversate le auto che sono uscite dall'A1, dove è ancora in corso un intervento di ripristino della pavimentazione dopo l'incendio di un camion nella notte.

