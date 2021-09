Soccorsi in montagna: pomeriggio di interventi tra il monte Scala e il Marmagna

Giornata molto impegnativa quella di ieri per i soccorsi in montagna

Poco prima delle 14.30 il 118 ha attivato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte. Orsaro e i vigili del fuoco. per una persona di 59 anni in difficoltà sul Montete. Scala. Si trattava di un escursionista di Parma che era andato a fare una passeggiata nella zona del Lago Scuro. Il sentiero scelto dall'uomo costeggia inizialmente la sponda settentrionale del lago e poi si inoltra all’interno di una faggeta fino a raggiungere il Monte. Scala, caratterizzato da salti di roccia e strapiombi.

Durante la salita l’uomo, trovandosi tra le rocce è stato colto dal panico. Ha deciso quindi di fermarsi e chiedere aiuto. Oltre al personale del CNSAS attivato per l’intervento, in zona si trovava già un tecnico che ha iniziato a salire verso il Lago Scuro. Contemporaneamente i Vigili del Fuoco hanno fatto decollare il loro elicottero da Bologna. A raggiungere l’escursionista in difficoltà sono stati due tecnici del CNSAS. L’elicottero arrivato sul posto ha sbarcato un aereosoccorritore con il verricello. Dopo aver valutato che non vi fossero problemi di tipo sanitario, l’uomo è stato riaccompagnato ai Lagoni dal personale del Soccorso Alpino.

Alle 17,30 un’altra intervento per una persona di 28 anni residente in provincia di Parma che è stata colta da malore sul Monte. Marmagna nei pressi della croce posta in vetta alla montagna. Il 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino, l’ambulanza e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

La donna era in compagnia di una amica di 21 anni e di un ragazzino di 13 anni, anch’essi residenti in provincia di Parma, e quattro cani. L’intervento è stato lungo. Nonostante l’orario, la direzione degli impianti di risalita ha comunque tenuta attiva la seggiovia per facilitare la salita in quota dei soccorritori. L’elicottero, arrivato sul luogo dell’evento, dopo valutazione da parte dell’anestesista ha imbarcato la paziente e l’ha accompagnata fino alla piazzola elisoccorso di Lagdei dove ad attenderla c’era l’ambulanza che l’ha poi trasferita all’ospedale di Parma. L’amica insieme al minore e ai cani, rimasti sul posto, hanno iniziato la discesa verso il Lago Santo.

Giunti in un tratto dove il sentiero accentua la pendenza, presi dal panico si sono fermati e hanno chiesto aiuto. Subito un tecnico territoriale è stato imbarcato dall’elicottero e portato in quota e ha provveduto ad accompagnare a valle il minore. Contemporaneamente altri due tecnici che solo saliti con la seggiovia hanno raggiunto la donna con i quattro cani e l’hanno lentamente accompagnata fino ai Lagoni.