Nuovi ufficiali per l'Arma: arrivano il capitano Di Caprio e il tenente Marizza

Il colonnello Toscani, comandante provinciale dei carabinieri, presentandoli lo ha ribadito con un sorriso fiero: «Sono giovani e questo è positivo perché potranno esprimere tutto l'entusiasmo della loro età. Ma nello stesso tempo hanno la consapevolezza di poter contare, in ogni caso, sulla struttura e l'esperienza dell'Arma territoriale che, sempre, sarà qui per sostenerli e aiutarli».

Cambio al vertice al Palazzo Ducale: due nuovi ufficiali hanno preso servizio negli uffici del comando e si tratta, come detto di due giovani militari che hanno, da subito, dichiarato di essere entusiasti del nuovo impegno. E di indossare gli alamari in un contesto di prestigio come quello di Parma.

Si tratta del capitano Marco Di Caprio, che assume il ruolo di comandante della compagnia di Parma, e del tenente Tommaso Andrea Marizza che sarà chiamato a guidare il Nucleo operativo e radiomobile. Rispettivamente di 31 anni di Caserta, e 29 anni nato in provincia di Gorizia, entrambi vantano un percorso formativo che li ha visti frequentare l'Accademia di Modena e la scuola allievi ufficiali dell'Arma.

Di Caprio, prima di arrivare nella nostra città, ha avuto esperienze al Norm di Partinico, nella complessa realtà metropolitana di Palermo, e in seguito alla compagnia di Serra San Bruno, nella provincia di Vibo Valentia. Ed in entrambi i casi è superfluo sottolineare come si siano trattati di incarichi in territori complessi, segnati dalla presenza di una forte criminalità. Il tenente Marizza, invece, con l'arrivo a Parma si inserisce per la prima volta nella componente territoriale dell'Arma anche se ha già alle spalle anche difficili missioni all'estero.

Ovviamente entrambi dovranno ora approfondire la conoscenza del territorio in cui sono chiamati ad operare e le caratteristiche operative della compagnia di Parma, che ha il controllo di dodici stazioni, ma da subito hanno espresso la soddisfazione per l'incarico.

«L'Emilia è una zona che mi ha da subito affascinato e sono quindi orgoglioso di prestare servizio in questo contesto», ha spiegato il tenente Marizza mentre il capitano Di Caprio ha ribadito come la «gestione della sicurezza sia ovviamente la priorità su cui concentrarsi da subito». Con la forza della giovinezza e la concretezza che è tipica dell'Arma.

lu.pe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA carabinieri