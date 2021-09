Ruba liquore al supermercato e poi si scaglia contro il vigilante che l'ha sorpreso: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato per rapina un 33enne di origine indiana in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti.

L'uomo, mentre tentava di uscire eludendo la sorveglianza dal supermercato Esselunga di Via Verdi, dopo essersi impossessato di tre bottiglie di liquore, è stato raggiunto dall’addetto alla sicurezza. Per tentare la fuga il 33enne lo ha aggredito. Riuscito a bloccarlo sono stati chiamati i carabinieri che hanno condotto in caserma l’indiano. Gravato anche da un ordine di lasciare il territorio e di espulsione, è stato arrestato ed a seguito di processo per direttissima condannato ad 1 anno e 4 mesi da scontare in carcere.