Startup Weekend, il format internazionale “dall'idea all'impresa” più replicato al mondo

Lo Startup Weekend, il format “dall’idea all’impresa” più diffuso al mondo (oltre 7.000 edizioni replicate in 150 paesi), ha l’obiettivo di trasformare una o più idee imprenditoriali in progetti concreti in 54 ore (la durata di un weekend, appunto).

Realizzato la prima e unica volta a Parma nel 2017, quest’anno sarà riproposto dal Comune di Parma in collaborazione con Officine On/Off, all’interno di “Digita 2021”, la rassegna per l’alfabetizzazione informatica del Laboratorio Aperto di Parma, nell’ambito dei finanziamenti POR-FESR 2014-2020 - Città Attrattive e Partecipate. L’iniziativa rientra nelle attività di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, in collaborazione con Parma Città Creativa UNESCO della Gastronomia.

L’evento “Startup Weekend Food Sustainability Parma” si terrà nei giorni 15,16 e 17 ottobre in presenza presso il Laboratorio Aperto (nella sede provvisoria del Palazzo dell’Ex Provincia in P.le della Pace) e in modalità remota.

Nato come evento di networking, crescita professionale e imprenditoriale delle persone che vi partecipano, nonché di sviluppo e innovazione tecnologica e sociale dei territori in cui si svolge, lo Startup Weekend del Laboratorio Aperto di Parma sarà dedicato a uno tra gli obiettivi più importanti per la futura salvaguardia del nostro pianeta, in linea con la progettazione di Parma quale Città Creativa UNESCO della Gastronomia: la sostenibilità alimentare. Una nuova occasione per il Laboratorio Aperto per affermarsi come luogo di incontro e scambio tra innovatori, solver, stakeholder e aziende territoriali e non solo.