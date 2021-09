"Tabarin", al via la rassegna dedicata alla storia della musica italiana

Dal 12 settembre 2021 prende il via TABARIN. Storie di dive, divine, maliardi e viveurs progetto musicale dell’associazione Operaoltre, con la direzione artistica di Elena D’Angelo e Silvia Za-nardi (cantanti liriche, organizzatrici di eventi e responsabili degli allestimenti teatrali: Grandi Spettacoli), realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma, che per tutto il mese coinvolgerà cantanti e musicisti professionisti in un percorso che valorizza la trasformazione della musica italiana attraverso i primi decenni del Novecento. Dipanandosi presso varie sedi nella provincia di Parma approderà con l’ultima data il 25 settembre in centro a Parma.

Si parte domenica 12 settembre alle ore 17 con GRAN SOIREE AL CAFÉ CHANTANT presso il ristorante Ghirardini a Bosco di Corniglio, in cui la chanteuse e il fine dicitore condurranno il pubblico tra canzoni e gag comiche ispirate agli anni ’30 e ’40.

Martedì 14 settembre alle ore 21 presso il ristorante i 12 monaci di Fontevivo, si prosegue con OPERETTA GRAN GALÀ. I cantanti, si avvicendano in un rocambolesco alternarsi di cambi di scena e costumi, nel raccontare le storie più importanti del genere operettistico. Bonbon e La Gaffe dal ''Paese dei campanelli”, Cin ci là e Petit Gris da Cin Ci Là.

Venerdì 17 settembre alle per 21, VA IN ONDA IL VARIETÀ a Collecchio presso la Corte di Giarola il pubblico verrà immerso nel repertorio più rappresentativo degli anni del boom economico come quello del ''Quartetto cetra”, di Claudio Villa e Domenico Modugno.

Domenica 19 settembre alle ore 17 presso l’Hotel le Rose Terme a Monticelli Terme si potranno ascoltare LE CANZONI DELLA RADIO, ispirate al periodo dopo la seconda guerra mondiale in cui spensieratezza e leggerezza sono le parole per eccellenza che tratteggiano lo spirito delle Canzonette sulle quali si sono alternati i principali cantautori a partire dagli anni ’50: Achille Togliani, Luciano Travaioli, Nilla Pizzi, Mario Lanza.

Il viaggio nella storia della musica si conclude alla Casa della Musica a Parma domenica 25 settembre alle ore 17.30 con lo spettacolo SUL GIRO DELL’ARIA in cui si intrecciano grammofono e lirica. Il disco 78 giri è un repertorio antico di suoni e stili musicali. Ascoltarlo dal vivo con un grammofono d’epoca è come aprire una finestra su un tempo che fu.

Info e prenotazioni: operaoltre@gmail.com