Le barricate antifasciste del 1922 stanno per compiere un secolo, cent'anni nei quali l'Oltrettorrente e le sue giornate di gloria, la sua gente indomita, la chimera di una storia di giustizia e libertà sono assurti ad orizzonte ideale di molti parmigiani, vecchi e giovani.

Le barricate antifasciste di Parma sono state scritte, raccontate, cantate… ma mai “giocate”! E allora, per inaugurare il centenario che a breve si aprirà, il Centro Studi Movimenti e l’Associazione TuttiMondi in collaborazione con il Comune di Parma, hanno organizzato per sabato 11 settembre Barrichiamoci - Caccia al tesoro nella Parma del 1922 , un gioco per adulti e famiglie per riscoprire le tracce che l’Oltretorrente ha conservato di quella storia, dei suoi protagonisti, delle loro vicende.

Giocare significherà correre, risolvere enigmi, riconoscere luoghi, ricostruire storie, individuare personaggi, insomma portarsi a casa un pezzo di storia del quartiere!

Sabato 11 settembre alle 15:30 il ritrovo sarà in Piazzale Matteotti e il gioco sarà interno alle mura ma conviene presentarsi con bicicletta, monopattino, roller, scooter, ecc. Si sfideranno 12 squadre di massimo 5 persone che saranno composte alla partenza del gioco. La prenotazione è obbligatoria: centrostudimovimenti@gmail.com e info@tuttimondi.it