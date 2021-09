Pd-Effetto Parma, l'accordo è una strada piena di ostacoli

C'erano gli altri, ma lui no. E lui è un nome che conta, perché Lorenzo Lavagetto non è solo il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale, ma è anche il più grande ostacolo sulla via dell'alleanza elettorale fra il Pd, il sindaco Federico Pizzarotti e la sua maggioranza di Effetto Parma.

Dopo la pausa estiva - l'ultimo incontro lo hanno combinato a fine luglio in campo neutro, al Cubo in via Spezia - dem e pizzarottiani ieri sera sono tornati a parlarsi per capire se, alla fine, l'alleanza ha un senso. Oppure se, come sperano Lavagetto e il gruppo dei consiglieri comunali, non s'ha da fare.

Per chi ieri si è ritrovato in via Treves, nella sede del Pd, l'alleanza per le elezioni comunali del 2022 è il miglior antidoto all'avanzata di una destra in cui Lega e Fratelli d'Italia si contendono la leadership. Per il Pd c'erano il segretario provinciale Filippo Fritelli, il suo vice Beppe Negri e il segretario cittadino Michele Vanolli insieme a un pezzo di Pd regionale: l'assessora Barbara Lori e Giammaria Manghi, inviato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini con il ruolo di segretario politico.

A rappresentare Effetto Parma c'era ovviamente il sindaco Pizzarotti, affiancato dall'assessore Michele Alinovi, dal presidente del consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni e dal capogruppo Cristian Salzano. Nessuna traccia di Cristiano Casa, assente per l'ennesima volta. Ma non è un mistero che all'assessore al Commercio le prove di dialogo con i dem interessino poco o niente.

Quello di ieri sera, alla fine, è stato l'ennesimo confronto sui temi, mentre le primarie - tanto care a Lavagetto, ma così indigeste a Pizzarotti - sono rimaste lettera morta. Anche la ricerca del nome del candidato sindaco (quello che metterebbe d'accordo tutti è il solito Michele Guerra) sembra essere rimandata a quando l'alleanza, se si farà, poggerà su basi più solide. Per ora ci si deve accontentare della volontà, di Pd ed Effetto Parma, di provare a stringere un patto elettorale il più ampio possibile.

Il modello a cui guardano sia i dem che i pizzarottiani è quello messo in campo da Bonaccini alle regionali del 2020: un'alleanza che abbracci tutto il centrosinistra. In concreto, nei prossimi giorni il dialogo a due verrà allargato anche ad Articolo Uno, Sinistra italiana, socialisti, Europa verde, Italia viva e Azione. Intanto, il Pd è alle prese con un altro appuntamento: «Rigenerazioni. Immagina Parma Domani», la festa del partito che da domani andrà avanti fino a sabato, quando sul palco salirà proprio Bonaccini, uno che ha a cuore l'intesa fra i dem e Pizzarotti.