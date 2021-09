Rizzoli Emanuelli svela il “mare di Parma”: per la prima volta azienda aperta al pubblico

Rizzoli Emanuelli, la più antica azienda di conserve ittiche italiana fondata nel 1906, invita a visitare, per i quattro lunedì di settembre, la sede di Parma dove si produce la famosa salsa piccante e altre delizie.

Fondata nel 1906, Rizzoli Emanuelli ha dato il via alla tradizione ultra centenaria della lavorazione delle alici a Parma, facendo della capitale della Food valley emiliana uno dei principali distretti ittici europei. Per festeggiare i 115 anni di storia, l’azienda ha deciso di aprire per la prima volta le porte al pubblico per un tour guidato che racconta come nascono le famose alici Rizzoli dalla pesca alla tavola. Durante la visita verranno svelati alcuni dettagli della produzione della famosa salsa piccante, la cui ricetta segreta viene tramandata solo oralmente al primogenito della famiglia Rizzoli.

“Abbiamo ideato un tour guidato che riassume i 115 anni di storia Rizzoli, partendo dalle latte storiche che comprendono alcuni pezzi rari, ritrovamenti della Grande Guerra con l’effige dell’Italia redenta dedicate a Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele. L’obiettivo è raccontare il nostro prodotto che è ancora interamente lavorato a mano. Dalla nostra pesca, che effettuiamo con la tecnica sostenibile al cerchio e con l’utilizzo di lampare, alla stagionatura fino alla produzione, per arrivare alle antiche botti dove viene fatta maturare la nostra salsa piccante”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.

Il tour è aperto a tutti, la capienza massima è di 10 persone per visita munite di Green pass, per iscrizioni e adesioni https://bit.ly/3jCODOL