"Ci tolgono l'elettricità nelle ore di maggiore lavoro": i commercianti di San Lazzaro minacciano denunce

(C.C.) "In quell'intervallo di ore il danno è grandissimo, inaccettabile". Ed è così che i commercianti di San Lazzaro, appena ricevuto il volantino che annuncia l'interruzione dell'energia elettrica il 15 settembre dalle 8.30 alle 12.30 si sono messi subito sul piede di guerra facendo fronte comune. E minacciano denunce. Denunce per danni: per la merce deperibile che in quelle quattro ore e in un settembre caldo non sarà facile salvare. E poi denunce per mancato guadagno: in quell'intervallo non saranno utilizzabili nemmeno bilance e registratori di cassa. Come se la serranda fosse abbassata.

"L'avessero fatto nel primo pomeriggio, quando molte attività sono chiuse, i problemi sarebbero stati più contenuti - racconta uno di loro - ma per tutta la mattina è davvero un danno gravissimo".