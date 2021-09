Carne scaduta o di origine irrintracciabile e gravi carenze igieniche: i Nas chiudono un locale di Parma

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma in collaborazione con i colleghi della compagnia ducale hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria in un’attività di ristorazione della città. Al termine dei controlli sono stati sequestrati amministrativamente 5 chili di materie prime e semilavorati, in particolare prodotti di carne scaduti di validità o privi di elementi di rintracciabilità per un valore di circa 150 euro.

Nel corso dell’ispezione sono state rilevate gravi carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporco vetusto, animali infestanti e muffa nonché il distacco dell’intonaco dalle pareti dei locali cucina. Alla 32enne, legale rappresentante, sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 3 mila euro e l’immediata sospensione dell’attività disposta dal personale del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Ausl di Parma, intervenuto su richiesta dei Carabinieri, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.