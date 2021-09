Da lunedì un nuovo ambulatorio per la vaccinazione degli studenti delle superiori

Il primo giorno di scuola sarà anche il primo giorno di attività di un nuovo ambulatorio dell’Azienda Usl di Parma dedicato alla vaccinazione degli studenti delle scuole superiori di Parma.

Partirà infatti lunedì 13 alla Casa della Salute Molinetto di via Pintor un nuovo ambulatorio per vaccinare i ragazzi dai 12 ai 19 anni, che sarà aperto fino al 27 settembre. L’accesso sarà libero, dunque senza prenotazione e aperto nella fascia oraria di uscita dalla scuola dalle 12,30 alle 14,30 nei giorni del calendario scolastico. L’ambulatorio si trova al punto prelievi del piano rialzato della struttura sanitaria di via Pintor. “Abbiamo ritenuto fondamentale in questa fase della campagna avvicinare ancora di più ai ragazzi la possibilità di vaccinarsi fin dal primo giorno di scuola – spiega il direttore del Distretto di Parma dell’Azienda Usl, Antonio Balestrino - Con questo obiettivo apriamo dunque un ambulatorio dedicato alla vaccinazione dei giovani di tutte le scuole di Parma, collocandolo in una Casa della Salute nell’area cittadina del Lungoparma e di Barriera Bixio dove sono presenti molti Istituti scolastici”.

COSA PORTARE

Alla vaccinazione i maggiorenni devono portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-covid 19”.