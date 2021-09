Nigeriano prende a bastonate un connazionale e lo rapina: denunciato

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato per rapina un 30enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora e gravato da diversi precedenti di polizia. Il 19 agosto, intorno alle 17 in via Parigi angolo via Mantova insieme a due complici rapinava un 37enne nigeriano in Italia senza fissa dimora. I tre, conoscenti del malcapitato, incontratisi sotto la pensilina della fermata dell’autobus, nelle vicinanze dell’area di servizio li presente, hanno iniziato da prima a colpirlo con un bastone ed una volta in terra con un’asta metallica alla testa rubandogli, dopo aver frugato nelle tasche dei pantaloni, la somma di 300 euro fuggendo velocemente.

L’uomo soccorso dai sanitari del 118, allertati dalla pattuglia dei carabinieri immediatamente giunta sul posto, è stato portato in Ospedale e dimesso con una prognosi di 15 giorni. I militari, ascoltati i testimoni hanno raccolto diversi elementi utili per l’identificazione degli autori, successivamente confermati in sede di denuncia dal 37enne.

Nel corso della redazione dell’atto l’uomo ha consegnato una foto, estrapolata da un social, in cui è ritratto uno degli aggressori da lui conosciuto con un soprannome. L’attività di polizia ha consentito di individuare, senza ombra di dubbio, il 30enne in quanto conosciuto perché controllato diverse volte nei servizi preventivi e repressivi disposti nelle aree sensibili della città.

Sono in corso le indagini per individuare i complici del 30enne.