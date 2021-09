Rapina una donna con lo spray urticante. Immediatamente arrestato un 49enne pregiudicato.

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato in flagranza dei reati di rapina pluriaggravata, lesioni personali aggravate e minacce e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 49 anni di origine napoletane e residente a Colorno con precedenti per tentata rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In particolare in via Gramsci una donna, mentre stava prelevando denaro contante dallo sportello bancomat della filiale bancaria “Intesa San Paolo”, è stata avvicinata da un uomo che dopo averla spintonata e colpita al viso con spray urticante al peperoncino, si è impossessato della somma di 140 € in contanti appena prelevati e della relativa carta bancomat.

All’episodio ha assistito una coppia di ragazzi che ha immediatamente telefonato al 113 segnalando quanto accaduto. Immediatamente veniva allertato il personale della polizia. Grazie al tempestivo intervento e alle descrizioni fornite dalla vittima e dai due testimoni, l’autore del fatto è stato rintracciato immediatamente dopo nel cortile di pertinenza della banca mentre, in sella ad una bicicletta, stava cercando di allontanarsi.

Nonostante abbia opposto vivace resistenza, è stato immobilizzato dagli agenti e indosso gli sono stati trovati la bomboletta di spray urticante, la somma in contanti e la carta bancomat asportate alla vittima.

Alla vittima della rapina sono stati prestati i necessari soccorsi e successivamente la donna è stata trasportata al pronto soccorso.

Dopo gli accertamenti di rito il rapinatore è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.