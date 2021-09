Cittadella aperta fino a mezzanotte: e i vandali se la prendono coi giochi

"Ieri sera ero In Cittadella. Situazione disperata per i gestori dei giochi. Il Comune ha dato deroga all' Ostello per apertura fino a mezzanotte, ma non ha pensato che dopo le 21 il resto della Cittadella è terra di nessuno".

A lanciare l'allarme è Giampaolo Lavagetto, "I giochi vengono presi d'assalto e distrutti regolarmente, il gestore mi ha riferito che la polizia interpellata ieri sera ha detto che loro non riuscivano ad intervenire e di rivolgersi ai Vigili...ma nessuna risposta. Infine l'assenza di sicurezza pubblica lascia i 2/3 del parco area a rischio. Pianificare è sempre meglio di improvvisare."