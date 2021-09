Controlli straordinari: due denunce e nove consumatori di droga segnalati alla Prefettura

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Sorbolo Mezzani, Parma Centro e Vigatto, insieme al NORM – Sezione Radiomobile ed ai militari del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno svolto un servizio straordinario per prevenire furti e rapine, reprimere spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e controllare il rispetto delle normative in materia agroalimentare e del lavoro.

Durante il servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le vie di accesso ai centri abitati; controllati oltre settanta mezzi in transito e più di centoventi persone. Sono state, inoltre, sanzionate tre persone per violazioni al codice della strada.

Due le denunce in stato di libertà: a un 42enne rumeno, residente a Brescello gravato da precedenti , controllato in Viale Mantova e trovato con un coltello a serramanico con una lama di 10 cm e nei confronti di un 35enne nigeriano, residente in città gravato da diversi precedenti, controllato in Via San Leonardo e destinatario di un ordine di lasciare il territorio nazionale a cui non ha ottemperato.

Nove persone, fermate nei parchi e nei pressi della stazione ferroviaria, di età compresa tra 20 e 46 anni sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di oltre 10 grammi di hashish

Nel corso del servizio i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma hanno controllato tre attività commerciali attive nel settore agroalimentare. Solo in un caso, però, è stata emessa una diffida nei confronti di un 60enne legale rappresentante di un allevamento in cui sono state riscontrate carenze igieniche sanitarie nella sala mungitura.