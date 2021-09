Il centro estetico nascondeva un giro di prostitute brasiliane: arrestate due donne

Il 15 settembre 2021, i carabinieri del Reparto Operativo di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal ciudice per le Indagini Preliminarinei confronti di due donne (la prima, di origini brasiliane; la seconda, nativa di Parma), gravemente indiziate - unitamente ad una terza persona, nei cui confronti si procede a piede libero- di essere le promotrici e le organizzatrici di un’attività finalizzata: a) ad adibire a casa di prostituzione un centro estetico ubicato in Parma, destinando in modo stabile due locali riservati (c.d. camerini) a luogo di consumazione di rapporti sessuali a pagamento con un numero variabile di ragazze (nel periodo delle investigazioni dirette, almeno cinque); b) a reclutare le ragazze al fine di farle lavorare presso il centro estetico quali prostitute, sotto la veste formale di massaggiatrici; c) a favorire (anche pubblicizzando su siti internet specializzati le prestazioni sessuali delle ragazze) e comunque a sfruttare la prostituzione altrui; con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persone legati da rapporti d’impiego e ai danni di più persone. Le indagini - avviate a marzo 2021 - si innestano su un’altra pregressa attività di indagine nel settore della prostituzione (curata anch’essa dai Carabinieri del Reparto), che ha interessato un night club, consentendo di trarre in arresto quattro soggetti. In particolare, due degli indagati nell’ambito di quella vicenda avevano fatto menzione del centro estetico di cui oggi si tratta, evidenziando come -svolgendosi ivi attività di prostituzione mascherata da attività lecita- si trattasse di un settore nel quale si correvano pochissimi rischi e ciò proprio in quanto meno esposto ai controlli delle forze di polizia.

Gli accertamenti investigativi partiti sulla base di tale input hanno invece consentito di verificare che, dietro l’esercizio commerciale, si celava in realtà una lucrosa attività illecita, svolta mediante la stabile destinazione di due camerini a luogo di prostituzione, ove erano impiegate una serie di ragazze sudamericane, indicate fittiziamente come massaggiatrici e che invece si prestavano ad incontri sessuali a pagamento.

Sono emersi i gravi indizi di colpevolezza che hanno consentito alla Procura di Parma di avanzare istanza cautelare al GIP, al fine di interrompere un’attività illecita che si è dimostrata molto redditizia. Infatti, durante la fase delle investigazioni, si è avuto modo di consultare la documentazione contabile del centro, per cui si può ragionevolmente supporre che detta attività di prostituzione (mascherata da massaggi) sia stata svolta quanto meno a partire dal gennaio 2019, anno durante il quale sono documentati introiti pari a circa 230.000 €, mentre nel 2020 (anno dello scoppio della pandemia) gli introiti sono stati di poco superiori a 150.000 €; nel periodo gennaio-maggio 2021 gli incassi ammontano ad € 65.000 circa, per un ammontare complessivo -in circa trenta mesi- di € 445.000, somma da cui va detratto l’onorario 2 riconosciuto alle ragazze nella misura di circa il 25-30%, per cui, detraendo detto onorario, resta un profitto, in capo alle indagate, pari a circa € 315.000. L’ammontare del costo pagato dalla clientela non appare fisso, bensì variabile in funzione del tipo di prestazione offerta.

Queste cifre si riferiscono agli introiti dell’attività di prostituzione, ben superiori rispetto agli introiti leciti, pari, rispettivamente, ad € 28.000 (anno 2019), € 52.000 (anno 2020), € 20.000 (gennaiomaggio 2021). La differenza, in termini economici, tra gli introiti da prostituzione e gli introiti da attività lecita induce ad ipotizzare che la prima sia stata il vero core business del centro. Nel 2021, nel periodo di effettuazione dell’attività investigativa (periodo che, com’è noto, all’inizio è stato caratterizzato da numerose limitazioni a causa della crisi pandemica in atto), sono stati acquisiti indizi relativi ad almeno 140 “incontri”. Proprio in merito all’emergenza da coronavirus, vi è da sottolineare che a metà marzo sono entrati in vigore i decreti legge con cui veniva disposta la “zona rossa” su tutto il territorio regionale e quindi la contestuale chiusura del centro estetico. Orbene è emerso che, durante tale periodo, l’illecita attività sarebbe proseguita, previo allestimento di un appartamento dove convogliare i numerosi clienti che -prendendo spunto dalla pubblicità su internetcontinuavano a contattare la struttura per usufruire di prestazioni sessuali a pagamento.

Accogliendo la richiesta della procura, oltre alle due misure cautelari personali, il GIP ha disposto altresì il sequestro preventivo della porzione di locale adibito alla prostituzione, unitamente alla somma di circa 315.000 euro, provento -come sopra specificato- dell’attività illecita nel settore della prostituzione. L’operazione in questione appare di estrema importanza in quanto si è cercato di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, arginare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, soprattutto quella riferita a giovani ragazze di origine straniera, verosimilmente venute nel nostro paese con prospettive ben diverse; dall’altro, perseguire l’uso indebito e per scopi illeciti di locali creati per finalità lecite, tanto che l’attività di prostituzione si è svolta all’interno di locali acquisiti mediante un regolare contratto di locazione.