Una performance sul futuro dopo la pandemia

Dal 17 al 19 settembre, in Piazza Garibaldi, Panchina Post Pandemica, uno dei progetti vincitori di ThinkBig, l’iniziativa promossa da Fondazione Cariparma e LUdE, propone “QUI - Seduto ad attendere ma senza attendere nulla”, performance open-air per uno spettatore alla volta.

Panchina Post Pandemica è un un monumento temporaneo alla pandemia e al lockdown, un’installazione collocata nella piazza principale di Parma da aprile a ottobre 2021. Ideato da Francesca De Angelis, Francesca Giannini e Alice Giroldini durante l’isolamento forzato da Covid-19 dell’inverno-primavera 2020, porta nella pubblica piazza i simboli della quarantena: il salotto di casa diventa un divano a cielo aperto e incontra la dimensione naturale, rappresentata dagli alberi inseriti nelle sedute per assicurare la distanza di sicurezza. Nel corso dei mesi, i moduli dell’installazione hanno cambiato posizione, ripercorrendo così le varie fasi della pandemia, in una evoluzione continua dalla distanza ad una ritrovata vicinanza arricchita dagli eventi organizzati dalle ideatrici del progetto e dalla contemporeanea ricerca partecipativa i cui esiti sono pubblicati sul sito web panchinapostpandemica.it

Per quest’ultima fase del progetto, le panchine tornano vicine, in una dsposizione a cerchio. La performance “QUI - Seduto ad attendere ma senza attendere nulla” si svolge all’interno dell’installazione. Sulle 10 sedute, 4 attori e 4 spettatori per ogni turno daranno vita ad un incontro tra sconosciuti sui temi della rielaborazione e del futuro di una comunità.

La regia è di Alice Giroldini. Recitano Elena Dragonetti, Sara Cianfriglia, Nicolò Giacalone e Matteo Sintucci. La produzione è di Associazione Pank e Centro Teatrale MaMiMó.

L’apertura è in programma per le 17 di venerdì 17 settembre, con il reading di Beppe Sebaste, autore di “PANCHINE come uscire dal mondo senza uscirne”.

Seguiranno i turni della performance, 10 minuti ognuno, da nella stessa giornata di venerdì e ancora sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 18.00 alle 21.00. È necessaria la prenotazione, sul sito panchinapostpandemica.it o alla mail ricercapostpandemica@gmail.com.

L’ingresso è gratuito, con green pass obbligatorio.

Info e dettagli su www.thinkbigparma.it