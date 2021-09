17enne picchiato, rapinato e poi minacciato di morte nel sottopasso della Ghiaia: l'aggressore è un coetaneo

Pochi giorni fa alla Stazione Carabinieri di Parma Centro si è presentato un 17enne residente in provincia accompagnato dalla madre. E' arrivato per sporgere denuncia per rapina.

Ai militari ha raccontato che mentre percorreva il sottopassaggio di Piazza Ghiaia per raggiungere la fermata del bus è stato improvvisamente cinto da dietro al collo con un braccio. Dopo essere stato immobilizzato è stato colpito ripetutamente con violenti calci e pugni in più parti del corpo.

Al termine dell’aggressione, il rapinatore si è impossessato del portafoglio e del telefono cellulare del valore di mille euro. Prima di fuggire ha minacciato il ragazzo e la famiglia di morte se avesse denunciato il fatto ai Carabinieri.

Il 17enne ripresosi, è giunto a casa, è stato accompagnato all’ospedale per essere dimesso con una diagnosi di 4 giorni per traumi multipli, da aggressione, al torace e addome.

In sede di denuncia ha riferito di aver riconosciuto il suo aggressore in un coetaneo senza indicare ulteriori elementi. I militari, a seguito delle informazioni sono andati a verificare se gli esercizi commerciali situati nel sottopasso fossero dotati di telecamere di sorveglianza, ma hanno constatato che non ve ne erano.

A seguito di ulteriori attività d’indagine l’aggressore è stato identificato e dopo essere stato riconosciuto dal giovane mediante album fotografico è stato denunciato per rapina alla Procura dei Minori di Bologna