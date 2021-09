Piazza Garibaldi: Panchina Post pandemica, oggi al via gli eventi

Da oggi a domenica in piazza Garibaldi, Panchina Post Pandemica (uno dei progetti vincitori di ThinkBig, l’iniziativa promossa da Fondazione Cariparma e LUdE), propone «Qui - Seduto ad attendere ma senza attendere nulla», performance open-air per uno spettatore alla volta. Per quest’ultima fase del progetto, le panchine tornano vicine, in una disposizione a cerchio.

Sulle 10 sedute, 4 attori e 4 spettatori per ogni turno daranno vita ad un incontro tra sconosciuti sui temi della rielaborazione e del futuro di una comunità. La regia è di Alice Giroldini. Recitano Elena Dragonetti, Sara Cianfriglia, Nicolò Giacalone e Matteo Sintucci. La produzione è di Associazione Pank e Centro Teatrale MaMiMó.

L’apertura è in programma per le 17 di oggi con il reading di Beppe Sebaste, autore di «Panchine come uscire dal mondo senza uscirne». Seguiranno i turni della performance, 10 minuti ciascuno, oggi domani e domenica dalle 18 alle 21. È necessaria la prenotazione, sul sito panchinapostpandemica.it o alla mail ricercapostpandemica@gmail.com. L’ingresso è gratuito, con Green pass obbligatorio.

r.c.