La raccolta plastica in strada Casalunga prevista per la giornata di sabato scorso non è stato effettuata. A segnalarla sono i residenti.

"Ogni famiglia quotidianamente ha telefonato e sollecitato il passaggio, l’ufficio Iren ha promesso ogni giorno di effettuare i passaggi e per questo di lasciare i bidoni esposti ma ad oggi nessun camion ha ritirato la nettezza!

Le buste lasciate accanto ai bidoni da quasi due settimane stanno attirando topi nella strada."

© RIPRODUZIONE RISERVATA rifiuti