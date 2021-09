Una donna e il suo bimbo di pochi mesi nella carrozzina sono stati investiti stasera attorno alle 21, in via Picasso. In base alle prime informazioni, la donna sarebbe stata travolta da un motorino mentre attraversava la strada con il piccolo.

Mamma e bebè sono stati portati al pronto soccorso in ambulanza, con ferite lievi. Gli agenti della polizia municipale effettuano accertamenti del caso.