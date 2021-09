Nigeriano espulso dall'Italia fermato in via Trento: sarà riaccompagnato in Africa

Giovedì pomeriggio, una pattuglia della polizia durante un giro di controllo, passando in via Trento, ha fermato due persone a piedi. Durante il controllo è emerso che uno dei due nigeriani, entrambi 31 enni, era stato precedentemente colpito dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia il 30 giugno 2021 nell’ambito di un procedimento penale per il reato di immigrazione clandestina.

Condotto in Questura lo straniero è stato sottoposto ai rilievi foto-segnaletici e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione. Il 31enne è stato condotto, il giorno stesso, nel Centro di permanenza per il rimpatri di Gorizia, dove resterà fino all’accompagnamento alla frontiera nel suo paese di origine.