Verdi Off, oggi si parte con gli appuntamenti diffusi

Il grande giorno è arrivato. Inizia oggi la sesta edizione di Verdi Off con oltre venti appuntamenti diffusi che porteranno la musica di Verdi sotto casa delle persone, nei cortili, nelle piazze e nelle strade della città.

La città che danza

Alle 17 Piazza Duomo si animerà con una performance di danza ispirata al Va’, pensiero con protagonisti 80 bambini e i ragazzi degli oratori della Diocesi di Parma e del Centro Giovani di Baganzola.

I-Verdi

Alle 18, 19.30 e 21 dal Teatro Regio un’inedita esperienza che, a partire dal Teatro Regio, conduce gli spettatori alla riscoperta dei luoghi di Parma con gli occhi (e le orecchie) di Giuseppe Verdi. Attraverso il proprio smartphone e un profilo Telegram, ciascuno spettatore è invitato a compiere alcune scelte e seguire un percorso unico e personale nello spazio e nella narrazione. La durata del percorso, arricchito nel primo fine settimana dalla performance dal vivo dell’attore Luca Cattani, è di circa 90 minuti e i diversi itinerari non superano la distanza di 1,5 km. Accesso libero.

Graff contest

Dalle 9.30 alle 21 in piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa i giovani writers di tutta Italia a partire dai 16 anni che hanno risposto alla call di Verdi Off a cura di McLuc Culture, realizzeranno sotto gli occhi del pubblico le loro opere dedicate a Verdi in un contest che al termine ne decreterà i vincitori. Accesso libero.

Alle 13, affacciati dai fornici del Teatro Regio i solisti del Conservatorio di Parma daranno vita al consueto e amato Cucù verdiano, interpretando un’aria verdiana. Alle 17.30 nel centro storico «Il diavolo e il cantastorie» una visita guidata speciale tra realtà e fantasia con la fisarmonica Rocco Rosignoli e la voce recitante di Silvia Scotti porta grandi e piccoli alla scoperta alla scoperta di una Parma leggendaria.

Alle 18, Verdi Band nel centro storico e al Parco Testoni con il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” e il Gruppo bandistico di Felino. Accesso libero per i tre appuntamenti.

Alle 18, al parco Vezzani di via Montanara in «Tra racconti e musica verdiana» Verdi e il suo mondo sono raccontati attraverso le melodie delle sue opere e le pagine di alcune opere letterarie. Regia di Clementina Balocchi Letture a cura di Compagnia teatrale Il ponteacolori (fisarmonica Corrado Medioli). Prenotazione obbligatoria su teatroregioparma.it.



Recital in giardino

Martedì, invece, alle 18.30 in via Italo Pizzi, “Casa Traviata”, concerto ospitato direttamente dal pubblico che condivide con Verdi Off i propri spazi all’aperto per farne degli affascinanti salotti musicali. Protagonisti i soprani Magdalena Gallo, Clara La Licata e il baritono Chuanqi Xu.

r.c.