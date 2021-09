Via Catania, a spasso con un coltello con lama di 10 centimetri: denunciato

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno predisposto un servizio coordinato del territorio che ha portato al controllo di diversi veicoli e persone. Complessivamente tre i denunciati in stato di libertà e molteplici segnalazioni alla Prefettura.

In Via Catania è stato fermato un 35enne tunisino, residente in provincia di Grosseto e con precedenti, trovato con un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. L’arma è stata sequestrata ed il 35enne denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere Sempre nella stessa via un 34enne italiano residente in provincia di Reggio Emilia è stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Parma per 3 anni emesso dalla Questura a settembre del 2019.

Nel corso di un posto di controllo in Via Emilia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 31enne albanese trovato con un tasso molto superiore al consentito. Diverse le segnalazioni alla Prefettura di soggetti dediti all’uso di stupefacente trovati in possesso di diversi grammi di marijuana.