63 cartelli turistico-pedonali per 63 monumenti di Parma: è iniziata la loro collocazione

L’Assessore al Turismo, Cristiano Casa, e l’Assessore alla Cultura, Michele Guerra, hanno fatto un sopralluogo, questa mattina, a seguito del posizionamento della nuova segnaletica monumentale per Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, che ha preso avvio oggi e si concluderà a novembre.

Sono stati individuati 63 luoghi monumentali, principalmente in Centro Storico e Oltretorrente. Ci sono tre tipologie di cartelli: quelli informativi sui 63 luoghi monumentali, quelli direzionali sui marciapiedi, quelli di partenza, sui viali di circonvallazione, in corrispondenza dei parcheggi. I potenziali utenti, cittadini o turisti, potranno così giungere in auto sui viali di circonvallazione, parcheggiare, e fare riferimento alla mappa con l’indicazione dei luoghi monumentali. Potranno, quindi, incamminarsi a piedi verso il centro, fino al monumento prescelto, con relativo cartello dedicato.

I cartelli riportano un QR Code che consente, attraverso l’applicazione, il collegamento diretto alla piattaforma di Parma 2021.