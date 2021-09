Allerta meteo gialla per temporali per il pomeriggio di oggi

E' stato emanato oggi un avviso di allerta gialla valida dalle 12:00 del 20 settembre 2021 fino alle 00:00 del 22 settembre 2021

Dalle ore 12:00 del 20 settembre 2021 allerta GIALLA per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Dal pomeriggio di oggi lunedì 20 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati più probabili sulla fascia di pianura e collinare del settore centro-occidentale.

Per la giornata di domani martedì 21 settembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell' allertamento, tuttavia non si esclude la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili nelle prime ore del mattino e sulla Romagna.