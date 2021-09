Lite in via Venezia. Denunciato ed espulso un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale

Ieri sera alle ore 19.30 circa è arrivata alla sala Operativa della Questura una segnalazione di un'aggressione in via Venezia. Sul posto, al supermercato Conad, è arrivata una volante. Un 59enne di origine macedone ha riferito di essere stato aggredito da uno sconosciuto mentre era seduto all'esterno del supermercato. Ha poi riferito di aver visto l'aggressore allontanarsi lungo via Venezia. E' quindi iniziata la ricerca dell'uomo, terminata poco dopo grazie anche alla descrizione avuta. Si trattava di un tunisino di 49 anni. L’uomo, a sua volta ha riferito di essere stato aggredito, con un morso alla mano destra, da un uomo che si trovava nei presi del Conad. Dalla sua descrizione, sembrava essere il 59enne macedone. A dimostrazione di quanto dichiarato ha mostrato la mano insanguinata. Durante il colloquio con gli agenti, però, mostrava segni di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche. Non aveva con sè i documenti e non era collaborativo. Quando gli è stato detto che sarebbe dovuto andare in ufficio per l'identificazione è andato in escandescenza. immobilizzato è stato accompagnato in Questura: è emerso che era un irregolare sul territorio nazionale. Lo stesso, sotto un diverso alias risultava essere gravato dalla misura di espulsione dal territorio nazionale disposta dal tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia. E' stato denunciato in stato di libertà per il reato rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione al fine di procedere all’ accompagnamento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio e alla successiva espulsione dal territorio nazionale.

