E' stata una mattina da incubo per i parmigiani che per andare al lavoro si sono dovuti mettere in macchina. Numerose vie di comunicazione sono andate in tilt per l'eccesso di traffico. Particolarmente colpita è stata la zona attorno al Tardini e in strada Elevata con code lunghissime che hanno allungato a dismisura i tempi di percorrenza. Ancora tanti problemi anche in piazzale Santa Croce per il restringimento di via Pasini.

