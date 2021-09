Quel treno «fantasma» delle 18.25 per Zurigo: c'è solo nei tabelloni gialli e bianchi

Un treno che parte dal terzo binario della stazione di Parma alle 18.25 e arriva a Zurigo dopo cinque ore? Non esiste, eppure l’orario compare chiaramente sui tanti tabelloni di carta (gialli delle partenze e bianchi degli arrivi) all’interno della nostra stazione. Ovviamente, però, non passando mai, questo convoglio non compare nei monitor e negli schermi che indicano i treni in partenza e neppure nel sito di Trenitalia nel quale è possibile consultare gli orari dei treni e acquistare i biglietti.

Il treno «fantasma» è l’Eurocity 26 Bologna-Zurigo, che (non) parte da Bologna alle 17.26 e (non) arriva a Zürich Hauptbahnhof alle 23.27, con fermate anche a Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano Rogoredo, Milano Lambrate, Monza, Como S. Giovanni, Chiasso, Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau e Zug.

I tabelloni esposti in stazione riportano inutilmente anche il treno del viaggio di ritorno, l’Eurocity 27 Zurigo-Bologna: partenza dalla città svizzera alle 10.33 e arrivo a Parma alle 15.32.

Per Parma un collegamento diretto con Zurigo sarebbe sicuramente interessante, e rappresenterebbe un comodo «invito» per gli svizzeri per visitare la Capitale Italiana della Cultura 2021. La speranza è che questo treno, evidentemente previsto ma mai entrato in servizio a causa dell’emergenza sanitaria, inizi a viaggiare appena possibile. Tempo fa, dal 1998 e per una decina d’anni, il treno Cisalpino dell’omonima società italo-svizzera collegava davvero Parma e Zurigo con un servizio che aveva origine/termine a Firenze.