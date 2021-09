A "Settembre gastronomico" i laboratori per bambini “Impariamo a mangiare bene"

Sabato 25 e domenica 26 settembre si terranno i laboratori didattici organizzati da Esselunga con Madegus, spin off dell’Università di Parma, per avvicinare i bambini a una sana e corretta alimentazione.

In piazza Garibaldi a Parma nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre si terranno i laboratori didattici rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni promossi da Esselunga e realizzati da Madegus-I maestri del gusto, spin off dell’Università di Parma, che si occupa di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione.

L’iniziativa, nata nell’ambito del Settembre Gastronomico, ispirata alla campagna di Esselunga “Super Foodies”, nasce per avvicinare i bambini al mondo della frutta e della verdura e aiutarli a scoprire i segreti della piramide alimentare. Attraverso una serie di prove e giochi di squadra organizzati dai Maestri del Gusto, esperti di educazione alimentare, i bambini saranno guidati alla scoperta del mondo dell’alimentazione, per apprendere in maniera divertente e interattiva, informazioni, curiosità e ricette. I laboratori in programma sono: “Scopri i segreti di frutta e verdura con i Super Foodies”, dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00 (5-7 anni) e “Scala la piramide alimentare con i Super Foodies”, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 18.30 (8-11 anni); la partecipazione è gratuita prenotando tramite whatsapp al numero 348 9176149 o all’indirizzo e-mail eventi@videotype.it